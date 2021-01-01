تفاصيل عرض الدحيل القطري للتعاقد مع ساسي

الجمعة 01/يناير/2021 - 08:30 ص
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
يرغب نادي الدحيل القطري، في التعاقد مع نجم نادي الزمالك، الدولي التونسي فرجاني ساسي، خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشف عصام سالم، رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، أن الدحيل يرغب في ضم ساسي، نظير 3 ملايين يورو.

وقال سالم في تصريحات لبرنامج "ملعب 9090": "قدم الدحيل عرضاً لساسي مقابل 3 ملايين يورو، وهو ما يقارب 60 مليون جنيه في الموسم الواحد".

وتابع: "نأمل في إقناعه بالبقاء، باعتباره أحد الركائز الأساسية للفريق، وقمنا بسداد 500 ألف يورو من مستحقاته المتأخرة، في خطوة لتقريب المسافات".

وواصل: "الزمالك لن يفرط في خدمات فرجاني ساسي بشكل مجاني، كما أشيع مؤخراً، في إشارة إلى أن إدارة النادي تواصل مساعيها؛ لإقناع التونسي بالبقاء وتجديد عقده مع الفريق الأبيض، رغم الإغراءات المادية، التي تحيط باللاعب من كل اتجاه".

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فرجاني ساسي رياضة الدحيل القطري

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