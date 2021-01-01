تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

يواجه مانشستر يونايتد مساء اليوم الجمعة، نظيره أستون فيلا، وذلك بملعب أولد ترافورد، ضمن الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتؤكد تقارير صحفية إنجليزية، أن النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني لليونايتد، قد يبدأ المباراة بالتشكيل التالي.





حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

خط الدفاع: أليكس تيليس – هاري ماجواير – إيريك بايلي – آرون وان بيساكا.

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش – بول بوجبا – برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد – دانييل جيمس – أنتوني مارسيال.





يمتلك مانشستر يونايتد 30 نقطة من 15 مباراة، مقابل 25 نقطة لأستون فيلا، الذي جمعها من 26 مباراة، ويحتل المركز الخامس.





تقام المباراة مساء الجمعة، في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة، الثامنة بتوقيت جرينتش.





تنقل المباراة على الهواء مباشرة، عبر قناة beIN Sports HD1 ويديرها مايكل أوليفير.



