مجانا.. سداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء لبعض المستحقين في نجع حمادي

الجمعة 01/يناير/2021 - 09:07 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
سددت مؤسسة حياة كريمة رسوم جدية التصالح لما يقرب من 19 حالة جديدة ضمن مبادرة "التصالح حياة"، خلال المرحلة الثانية، للمستحقين في مدينة نجع حمادي.

جاء ذلك بحضور عبداللاه خبير، رئيس مجلس مدينة نجع حمادي، ومحمود ياسين، منسق المبادرة في محافظة قنا، وعدد من المسؤولين بمؤسسة صناع الخير.

وتأتي المبادرة فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن تعزيز الحماية الاجتماعية، حيث قامت المؤسسة بتدشين مبادرة "التصالح حياة" يوم 25 سبتمبر 2020 من أجل دعم الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية وتخفيف عبء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء عن كاهل محدودى الدخل.

مجانا.. سداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء لبعض المستحقين في نجع حمادي
مجانا.. سداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء لبعض المستحقين في نجع حمادي
مجانا.. سداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء لبعض المستحقين في نجع حمادي
مجانا.. سداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء لبعض المستحقين في نجع حمادي
مجانا.. سداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء لبعض المستحقين في نجع حمادي
مجانا.. سداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء لبعض المستحقين في نجع حمادي

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