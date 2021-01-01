باحث سياسي لــ"الفجر": تفجيرات مطار عدن محاولة اغتيال سياسي لاتفاق الرياض

قال الباحث السياسي اليمني سعيد عبدالله بكران إن الإستهداف الإرهابي الذي حدث يوم أمس لمطار عدن هو محاولة إغتيال سياسي لاتفاق الرياض والتوافقات التي أفرزها لكنها محاولة فاشلة وبائسة أعادت الاذهان للماضي القريب حين استهدف الإرهاب حكومة المهندس خالد بحاح بتفجير مقرها في فندق القصر.









وأضاف في تصريحات خاصة لــ "الفجر"، بأنه بات من الواضح أن جبهة إيران وقطر باتت شيئاً واحداَ يدير حرب بشعة تستهدف اي نجاح يمكن أن يتحقق بجهود التحالف واليمنيين ويبدو هذا الحلف الشيطاني مذعوراً من أي توجيه لبوصلة الصراع نحو تحرير صنعاء وتطبيع الحياة في الجنوب وفرض وجود الدولة التحدي كبير أمام الحكومة وأول وجوه التحدي هو التصدي لهذا الحلف الخبيث الذي جمع جماعة الإخوان بالحوثيين الخمينيين على هدف واحد وهو نشر الفوضى ودعم الإرهاب مكافحة الإرهاب.







