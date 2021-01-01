"الثقافة أسلوب حياة" بثقافة الجيزة

الجمعة 01/يناير/2021 - 08:15 ص
بوابة الفجر

احتفلت الهيئة العامة لقصور الثقافة بثقافة الجيزة باليوم العالمي للغة العربية، حيث نشرت الصفحة الرسمية مقالا بعنوان "الإعتذار ثقافة وأسلوب حياة" بقلم  يارا زرزور، من سلسلة مقالات مبادرة "الثقافة أسلوب حياة" تناولت أن الإعتذار من شيم الأقوياء، ولابد من ترسيخ الاعتذار في عقول ونفوس أجيال المستقبل، بالإضافة إلى نشر فيديو لعرض كيفية عمل كوفيه بمكتبة الشيخ زايد الثقافية، بجانب بث فيديو للمبتدئين لتعليم الرسم بالفحم مع الفنان عبد الفتاح أحمد من قصر ثقافة العياط، وآخر لمكتبة بولاق الدكرور الثقافية لمحاضرة بعنوان "أعراض فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه" قدمته د. أماني أحمد العجمي، بالإضافة إلى مجموعة من اللوحات الفنية لمواهب الصفحة.




 ناقش بيت ثقافة زنين كتاب "العين بين السعادة والشقاء" للكاتب عبدالغنى عبدالرحمن، الذي تحدث فيه عن وظائف العين العضوية والمعنوية، كما نفذ بيت ثقافة طموه ورشة حكي بعنوان "بودى يتحدى الجميع" تأليف هشام هاشم، كذلك أقامت مكتبة أم خنان الثقافية ورشة حكي عن بنت أسمها بسمله، وقدم مركز طفل المنيرة الغربية ورشة أصنع بنفسك عجينة الصلصال في المنزل، كما نظم قصر ثقافة الحي السادس بمركز شباب ٦ أكتوبر ندوة بعنوان "قراءة في أعمال الشاعر د. يسري العزب" تحدث بيومي الشيمي عن بدايات  العزب سنة 1977 عندما كان في أندية الأدب وإنجازاته، بينما عقدت مكتبة الدقى الثقافية محاضرة بعنوان "دور الفرد فى مواجهة الإرهاب في المجتمع"، وأن المجتمعات القوية المستقرة تنبذ أي  تطرف وعنف ضد الإنسان والحيوان، فنكون أكثر وعيا وتسامحا. 




عقد مركز أحمد عرابي ورشة فنون تشكيلية لعمل شجرة الكريسماس بورق الكانسون تنفيذ د. صفاء بيومي، كما أقام بيت ثقافة المتانيا محاضرة بعنوان "عيد النصر" ألقاها مسؤول النشاط أوضح فيها أن مصر تحتفل في الثالث والعشرين من ديسمبر من كل عام بعيد النصر وهي ذكرى عظيمة لانتصار قواتنا المسلحة المصرية، ونفذ بيت ثقافة زنين ورشة رسم للتعبير عن الطبيعة، بينما قدمت مكتبة الهلال الأحمر ورشة فنون تشكيلية اونلاين عن اعياد العام الجديد  وعمل مجسم بابا نويل بأبسط طريقة.

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