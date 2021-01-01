مفوضة أوروبية تطالب بإيواء عاجل للمهاجرين في البوسنة

الجمعة 01/يناير/2021 - 10:00 ص
بوابة الفجر
وكالات

طالبت المفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون الداخلية يلفا يوهانسن، السلطات المحلية والوطنية في البوسنة والهرسك بالعمل على حل مشكلة 900 مهاجر تقطعت به السبل في منطقة ليبيا.

 

وجاء هذا النداء خلال مكالمة هاتفية أجرتها يوهانسن مع رئيس وزراء البوسنة والهرسك زوران تجلينيجا، في محاولة لإيجاد حل لهؤلاء الذين يعيشون في ظروف شديدة السوء خاصة خلال فصل الشتاء حيث الثلوج والبرد القارس.

 

وأشارت المفوضة في "تغريدة" لها على "تويتر" إلى "أننا نحتاج إلى حل عملي وفوري وواضح لتخفيف معاناة أولئك الذين تقطعت بهم السبل ويستحقون مأوى جديرا بالبشر".

 

وتقترح المفوضية على السلطات في البوسنة والهرسك إعادة افتتاح مركز بيرة، الممول من قبل بروكسل والذي يتسع لـ1500 شخص ويحتوي على تدفئة وبنى تحتية مناسبة.

 

وكانت المؤسسات الأوروبية قد تعرضت لانتقادات شديدة بسبب عدم تحركها بسرعة للضغط على السلطات في البوسنة للتعامل مع مشكلة المهاجرين في ليبيا.

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