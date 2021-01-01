إخلاء مطار في نيوزيلندا بعد تهديد بوجود قنبلة

الجمعة 01/يناير/2021 - 09:30 ص
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت السلطات في مدينة غيسبورن شمال شرقي نيوزيلندا، إخلاء مطار المدينة، بعد تلقيها تهديد بوجود قنبلة، ما أدى إلى تأخير عدد من الرحلات.

 

وذكرت صفحة "مطار غيسبورن" على "فيسبوك" اليوم الجمعة أن "تهديدا بوجود قنبلة أدى إلى إغلاق المطار وتم إخلاء مبنى المطار بعد الساعة 11 صباحا" بالتوقيت المحلي.

 

وأضاف المنشور أنه "تم تحويل الرحلات الجوية في منتصف الطريق.. ولا يسمح لأي شخص بالعودة إلى المبنى أو إلى موقف السيارات للحصول على سياراتهم".

 

وبعد أن قامت الشرطة بتفتيش الموقع دون العثور على أي قنبلة، تمت إعادة فتح المطار أمام المسافرين وحركة الطيران.

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