موعد بيراميدز ضد الإنتاج الحربي فى الدورى المصرى

الجمعة 01/يناير/2021 - 06:36 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


يحل اليوم فريق الإنتاج الحربي ضيف ثقيل على نظيره بيراميدز ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز فى لقاء قوي بين الفريقين.

وتقام مباراة بيراميدز ضد الإنتاج الحربي ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.

وأعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته لخوض مباراة الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز.

وجاءت اختيارات المدير الفني على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان - شريف إكرامي 

خط الدفاع: علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - أحمد أيمن منصور 

خط الوسط: عمر جابر - أحمد توفيق - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - أحمد الشيخ - محمود حمادة

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس - جون أنطوي

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