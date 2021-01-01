بعد أزمة "كورونا" في 2020.. نانسي عجرم تكشف عن أمنياتها في العام الجديد

الجمعة 01/يناير/2021 - 07:52 ص
بوابة الفجر

 أعربت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عن أمها في أن تكون 2021 بالمعنى سنة جديدة على الجميع.

وقالت خلال حديثها بقناة "الحياة": إن  أزمة كورونا قضت على حياة كتير من الناس.. ونتمنى أن 2021 تكون سنة سلام على كل الناس".

"إن شاء الله تكون سنة جديدة من كل النواحي.. جديدة بنفسيتها وايجابياتها وبالحياة اللى هنعيشها لأننا اكتشفنا في 2020 قد ايه الصحة غالية، وقد ايه إن فيه حاجات حصلت ومتوقعناش تحصل وحصلت".

تألقت الفنانة نانسى عجرم، منذ قليل في احتفالية المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث تألقت في أغنيتي "ظبطت وخططت" كلمات تامر حسين، وألحان وليد سعد.

كما أبدعت المطربة اللبانية في أغنيتها الشهيرة  "مين دا اللي نسيك" كلمات مهاد جودة.



 

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