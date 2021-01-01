صابر الرباعي يكشف دوره في تراجع شيرين عبد الوهاب عن قرار اعتزالها الفن

الجمعة 01/يناير/2021 - 06:47 ص
بوابة الفجر
 كشف  الفنان صابر الرباعى، عن دوره في تراجع شيرين عبد الوهاب عن قرار اعتزالها الفن.

وقال خلال لقائه فى برنامج معكم الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى ويذاع على قناة CBC": "عندما أعلنت اعتزالها تواصلت معها وقلت لها هذا ليس من حقك ولا قرارك".

وأضاف الرباعي: "أخبرتها وأقنعتها بأن لديها معجبين وزملاء مشتركين معها فى هذا القرار.

وأشار إلى أنه شعر أن قرار شيرين عبد الوهاب متسرع نتيجة أمر آخر فقلت لها أن الفن ليس له علاقة بأى مشاكل".

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