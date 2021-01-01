وصول جثمان المخرج حاتم علي إلى دمشق قادما من مصر (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة وصول جثمان المخرج السوري الراحل حاتم علي، إلى مطار دمشق الدولي قادمًا من مصر، وذلك بعد وفاته الثلاثاء الماضي بعد سكتة قلبية.





ومن المقرر تشييع جثمان الراحب عصر اليوم الجمعة إلى مقبرة باب الصغير، حيث سيوارى الثرى.





وكان في انتظار جثمان حاتم علي زوجته الكاتبة والمحامية السورية دلع الرحبي، وابنه عمر الذي استقبل العزاء من الحضور.





ولم تستطع ابنته تمالك دموعها حيث انهارت ابنته بالبكاء بعد وصول جثمانه.



