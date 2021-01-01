وصول جثمان المخرج حاتم علي إلى دمشق قادما من مصر (فيديو)
الجمعة 01/يناير/2021 - 05:57 ص
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة وصول جثمان المخرج السوري الراحل حاتم علي، إلى مطار دمشق الدولي قادمًا من مصر، وذلك بعد وفاته الثلاثاء الماضي بعد سكتة قلبية.
ومن المقرر تشييع جثمان الراحب عصر اليوم الجمعة إلى مقبرة باب الصغير، حيث سيوارى الثرى.
وكان في انتظار جثمان حاتم علي زوجته الكاتبة والمحامية السورية دلع الرحبي، وابنه عمر الذي استقبل العزاء من الحضور.
ولم تستطع ابنته تمالك دموعها حيث انهارت ابنته بالبكاء بعد وصول جثمانه.
هكذا يُودّع الكبار ..— #وداعاً_حاتم_علي (@RobaRefa) December 31, 2020
فخر لكل من مشى خلفك أن يكتب في تاريخه: مشيت في جنازة العراب .. في جنازة التاريخ https://t.co/elSkT9ronP