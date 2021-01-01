بيكهام بديل هاني أمام دجلة

الجمعة 01/يناير/2021 - 05:39 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
يغيب محمد هاني الظهير الأيمن لفريق الأهلي، أمام وادي دجلة غدًا الجمعة، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها علي ملعب الأهلي وي السلام في السابعة والنصف مساءً.

واستقر المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني علي الدفع باللاعب أحمد رمضان بيكهام، في مركز الظهير الأيمن، بدلًا من هاني المصاب بفيروس كورونا.

وجاءت مسحة هاني التي خضع لها أمس إيجابية صباح اليوم الخميس، ليغيب عن المشاركة ضد وادي دجلة، خاصة إنه كان يعاني من نزلة برد حادة خلال اليومين الماضيين.

يذكر ان أحمد رمضان بيكهام لعب ف الجانب الأيمن، فى مباراة سونيديب بطل النيجر فى ذهاب دور الـ 32 في بطولة دورى أبطال إفريقيا، منذ أسبوع والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد.

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