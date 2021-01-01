بهاء سلطان: من أجمل الأشياء التي حدثت لي في 2020 حفظ القرآن كاملا

الجمعة 01/يناير/2021 - 03:45 ص
قال الفنان بهاء سلطان، أن من أجمل الأشياء التي حدثت له في 2020 حفظ القرآن الكريم كاملًا.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس بقناة "دي إم سي": "كنت بدعي ربنا يساعدني في حفظ كتاب الله".

وقال إنه وجد أن جمهوره أحب تقديمه للابتهالات لذلك حاول أن يكثر من إلقائها.

وأشار بهاء سلطان، إلى أن الإعلان اللي صوره في 2020 زاد من حب الجمهور له، معبرًا عن أمله في أن تكون 2021 عامًا سعيدًا على الجميع.

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