مرشح رئاسة برشلونة يكشف موقف مفاوضات ضم هالاند ومبابي

الجمعة 01/يناير/2021 - 02:57 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي



كشف جوسيب ماريا مينيجيلا، المرشح على انتخابات رئاسة نادي برشلونة، موقف الفريق من التعاقد مع الثنائي، كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، وإيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند.

وأكد مينيجيلا، رغبته في ضم الثنائي، حال نجاحه في انتخابات البارسا، المقررة في يناير المقبل.


وقال مينيجيلا في تصريحات نقلتها إذاعة أوندا سيرو الإسبانية: "سأقوم بالتواصل مع مينو رايولا، وكيل هالاند، جيث أعلم بكل شروط وتفاصيل الصفقة".

ولم يكتف المرشح بذلك، بل تابع أيضًا "لقد تحركنا خطوات نحو كيليان مبابي".

وأتم "أعتقد أنه إذا نجحنا بهذه الانتخابات، سيكون ليونيل ميسي سعيدًا بالبقاء مع برشلونة".

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