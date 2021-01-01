تعرف على تفاصيل تجديد عقد أوباما مع الزمالك

الجمعة 01/يناير/2021 - 02:53 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
حسمت لجنة الكرة بنادي الزمالك، تجديد عقد يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق الكروي الأول، وذلك لمدة 3 سنوات خلال الساعات القليلة الماضية.



وتتمسك لجنة الكرة داخل نادي الزمالك باستمرار اللاعب في صفوف الفريق الأبيض، باعتباره أحد الركائز الأساسية والهامة التى يعتمد عليها الفريق.


ووفع الإتفاق بين الطرفين على تقاضى 15 مليون جنيه فى الموسم الواحد، وسيحصل على مقدم التعاقد خلال ساعات.



وينتهى عقد يوسف أوباما مع الزمالك بنهاية الموسم الحالى، قبل أن تتدخل لجنة الكرة وتتمكن من الإبقاء على اللاعب رغم عرض التعاون السعودى.

 ويلعب أوباما صحبت الفريق الكروي الأول للزمالك منذ 2014 وأعاره النادي مرة إلى الاتحاد وأخرى إلى وادي دجلة.


وشارك اللاعب في 84 مباراة مع الزمالك في الدوري المصري الممتاز وسجل 15 هدفا.

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