رسميا.. بريطانيا تخرج من السوق الأوروبية الموحدة مع بداية 2021

خرجت بريطانيا رسميا من السوق الأوروبية الموحدة، تزامنا مع بداية 2021، وفقا لمما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل.





كانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، قد قالت إن المفاوضات للتوصل إلى اتفاق ينظم العلاقة الاقتصادية والتجارية بين التكتل وبريطانيا بعد بريكست ستستمر بعد انتهاء المهلة الزمنية المحددة.





وقال بيان مشترك صادر عن الطرفين: "نعتقد أن المضي قدمًا في هذه المرحلة هو أمر مسؤول"، في وقت يبدو أنه سيكون هناك عواقب اقتصادية وخيمة في حال خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.





من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بريطانيا ستبقى جارة وحليفة بالرغم من اتفاق بريكست، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.



