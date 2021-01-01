برشلونة يستهدف التعاقد مع نجم مانشستر سيتي

الجمعة 01/يناير/2021 - 02:39 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
كشفت تقارير صحفية إسبانية،، عن خطة برشلونة للظفر بخدمات المدافع الإسباني إريك جارسيا، لاعب فريق مانشستر سيتي، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.


وينتهي عقد جارسيا مع السيتي، بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادٍ آخر خلال فترة الميركاتو الشتوي المقبل.


ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن هناك خطة يضعها برشلونة لضمان الاستحواذ على صفقة جارسيا ولكن هي تتمثل في أمرين".


وأضافت:"ويتمثل الأمر الأول في إعلان برشلونة الشهر المقبل، عن اتمام الأتفاق مع اللاعب رسميا على الانضمام إلى صفوفه مجانا بنهاية الموسم، ليقطع الطريق على محاولات السيتي لتجديد عقد اللاعب، وكذلك على عروض الأندية الأخرى التي تتطلع لخطفه".


واختتمت:" أما عن القرار الثاني، فسيكون في حال ظهور عرض لجارسيا في انتقالات الشتاء، وسيلجأ برشلونة حينها إلى عرض مبلغ مالي على مانشستر سيتي، يناسب ما تبقى من عقده 6 أشهر".

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