الأهلي يضغط على جيرالدو بقائمة الإنتظار للرحيل في يناير

الجمعة 01/يناير/2021 - 02:36 ص
بوابة الفجر
علي خلاف


يبحث مسؤولو النادي الأهلي، تسويق المهاجم الأنجولي جيرالدو دا كوستا خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية لضم مهاجم أجنبي مميز بناءا على رغبة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

رحيل جيرالدو عن الأهلي 

هدد مسؤولو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، الجناح الأنجولي جيرالدو دا كوستا، بالتجميد من خلال التواجد فى قائمة الانتظار وذلك حال التمسك برفض الرحيل عن القلعة الحمراء في يناير القادم.

 ويخشى مسؤولو النادي الأهلي من تعنت جيرالدو دا كوستا ورفضه الرحيل في الميركاتو الشتوي، وذلك لإجبار الإدارة الحمراء على خطوة فسخ تعاقده والحصول على مليون و800 ألف دولار.

ويمتلك المهاجم الأنجولي عرضين أحدها من الدوري الإماراتي والآخر من الدوري البرازيلي وذلك للرحيل عن الأهلي خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية

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