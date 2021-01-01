أصالة وابنتها شام تحتفلان تحتفل بالعام الجديد (فيديو)





احتفلت النجمة الكبيرة أصالة نصري بالعام الميلادي الجديد 2021 برفة ابنتها شام الذهبي.





نشرت شام الذهبي، مقطع فيديو عبر حسابها بموقع الصور "إنستجرام"، ظهرت خلاله وهي تحتفل مع والدتها، كماعلقت قائل"عام جديد سعيد للجميع".





وحصد الفيديو العديد من الإعجابات والتعليقات التي عبرت عن أمنيتها في عام جديد سعيد.





يذكر أن أصاله هنأت الجميع عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي بالعام الجديد قائلة: "مهما صعُبت وازداد الّليل سوادًا واشتدّ الشتاء بردًا وخوفًا لا بد أن تنجلي.. حتمًا غدًا أجملّ.. فالأمل يتمثل لنا بأحبة طبطبوا وحنُّوا.. وأوفياء لم يُثنيهم شكوانا من قسوة الأيام عن فعل ما يلزم ليخرجوا بنا إلى النور".