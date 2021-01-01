شاهد.. احتفالات المواطنين بالعام الجديد أعلى كوبري ستانلي بالإسكندرية

شهد كوبري ستانلي شرقي الإسكندرية، منتصف ليل اليوم الجمعة، تواجد المئات من المواطنين للاحتفال بالعام الميلادى الجديد 2021، رغم تحذيرات الجهات الحكومية من خطر إنتشار فيروس كورونا.





وحرص المشاركون أعلى الكوبري الشهير بالثغر على إطلاق الألعاب النارية التي أضاءت سماء الإسكندرية، وسط حالة من السعادة اتسمت على الحاضرين.





وتداول رواد التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو يظهر إحتفالات المواطنين، الذين تواجدوا بصحبة الأصدقاء والعائلات ما أثر ذلك على حركة المرور بأعلى الكوبري.



