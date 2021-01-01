شاهد.. احتفالات المواطنين بالعام الجديد أعلى كوبري ستانلي بالإسكندرية

الجمعة 01/يناير/2021 - 03:12 ص
جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات
محمد رجب - دينا حسن
شهد كوبري ستانلي شرقي الإسكندرية، منتصف ليل اليوم الجمعة، تواجد المئات من المواطنين للاحتفال بالعام الميلادى الجديد 2021، رغم تحذيرات الجهات الحكومية من خطر إنتشار فيروس كورونا.

وحرص المشاركون أعلى الكوبري الشهير بالثغر على إطلاق الألعاب النارية التي أضاءت سماء الإسكندرية، وسط حالة من السعادة اتسمت على الحاضرين.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو يظهر إحتفالات المواطنين، الذين تواجدوا بصحبة الأصدقاء والعائلات ما أثر ذلك على حركة المرور بأعلى الكوبري.

يأتي ذلك في الوقت الذي أضاءت فيه الألعاب النارية سماء القاهرة، احتفالا ببدء العام الجديد 2021، وذلك فى أضخم احتفالات برأس السنة فى تاريخ مصر من على كوبرى "تحيا مصر".

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