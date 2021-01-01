أرتيتا يستقر على الاستغناء عن نجمي الآرسنال

استقر ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال على إعارة اثنين من لاعبي الجانرز خلال فترة الانتفالات الشتوية القادمة بسبب الإزدحام في بعض المراكز.





وقال أرتيتا في تصريحات صحفية اليوم، أنه استقر على إعارة اثنين من لاعبيه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بسبب كثرة عدد العناصر في صفوف الجانرز.





وأضاف، أنه من المنتظر أن يعقد جلسة مع مسئولي الفريق الإنجليزي خلال الأيام القليلة المقبلة لتحديد هذا الثنائي، مؤكدا أنه لم يستقر على أساميهم حتى الآن.



