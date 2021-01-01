ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة السابعة عشر

الجمعة 01/يناير/2021 - 01:31 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
حافظ أتلتيكو على الصدارة جدول ترتيب الليجا، وذلك بعدما فاز على خيتافي بهدف وحيد أحرزه مهاجمه لويس سواريز في الجولة الـ16 من المسابقة.

ووقع ريال مدريد في فخ التعادل مع إلتشي بهدف لكل فريق، وذلك في المرتبة الثانية بجوار جاره أتلتيكو برصيد 33 نقطة.

وأحتل برشلونة، المركز السادس، برصيد 25 نقطة، بعد سقوطه فى فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 1–1، مع ضيفه فريق إيبار.

وتنطلق منافسات الجولة السابعة عشر بعد غدا السبت، بإقامة 4 منافسات أبرزها مواجهتى ريال مدريد مع سلتا فيجو، وريال بيتيس مع إشبيلية فى ديربى الأندلس.

وجاء جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة المقبلة كالآتي:-

1 – أتلتيكو مدريد.. 35 نقطة.

2 – ريال مدريد.. 33 نقطة.

3 – ريال سوسيداد.. 26 نقطة.

4 – إشبيلية.. 26 نقطة.

5 – فياريال.. 26 نقطة.

6 – برشلونة.. 25 نقطة.

7 – غرناطة.. 24 نقطة.

8 – سيلتا فيجو.. 23 نقطة.

9 – قادش.. 19 نقطة.

10 – ريال بيتيس.. 19 نقطة.

11 – أتلتيك بيلباو.. 18 نقطة.

12 – ليفانتي.. 18 نقطة.

13 – ديبورتيفو ألافيس.. 17 نقطة.

14 – خيتافي.. 17 نقطة.

15 – إلتشي.. 16 نقطة.

16- إيبار.. 16 نقطة.

17- فالنسيا.. 15 نقطة.

18- بلد الوليد.. 15 نقطة.

19- أوساسونا.. 12 نقطة.

20 – هويسكا.. 12 نقطة.

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