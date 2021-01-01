أنغام تتألق في حفل الشارقة بمناسبة العام الجديد (فيديو)
الجمعة 01/يناير/2021 - 01:44 ص
تألقت النجمة أنغام في حفلها الغنائي بإمارة الشارقة الإماراتية في ليلة رأس السنة الجديدة 2021.
وأحيت أنغام الحفل بصحبة المايسترو هاني فرحات، حيث تقدم باقة من أجمل أغنياتها الجديدة والقديمة.
وروجت أنغام، مؤخرًا لكليب أغنيتها الخليجية الجديدة، "أناني"، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
الجدير بالذكر أن أخر حفلات أنغام بمسرح مركز المناره بالتجمع الخامس يحضر حفل انغام بالشارقة 30% للجمهور حفاظًا على التباعد الإجتماعى والإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا
لحظة الدخول الإسطورية 😍— نورا العمره / #مزح 💿🎵 (@Nora3mra) December 31, 2020
ولحظة ما طلّ القمر ونوّر كل الدنيا💜
يارب احفظ ويارب بارك 🙏🏻💛#انغام_في_الامارات #انغام / @Angham ❤️ pic.twitter.com/EMEJZjGJvW