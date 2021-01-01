أنغام تتألق في حفل الشارقة بمناسبة العام الجديد (فيديو)

الجمعة 01/يناير/2021 - 01:44 ص
بوابة الفجر

تألقت النجمة أنغام في حفلها الغنائي بإمارة الشارقة الإماراتية في ليلة رأس السنة الجديدة 2021.

وأحيت أنغام الحفل بصحبة المايسترو هاني فرحات، حيث تقدم باقة من أجمل أغنياتها الجديدة والقديمة.

وروجت أنغام، مؤخرًا لكليب أغنيتها الخليجية الجديدة، "أناني"، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

الجدير بالذكر أن أخر حفلات أنغام بمسرح مركز المناره بالتجمع الخامس يحضر حفل انغام بالشارقة 30% للجمهور حفاظًا على التباعد الإجتماعى والإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحسم مصير نجم الفريق من الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. نقل وائل الإبراشي للعناية المركزة بعد إصابته بكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

تمهيدًا لرحيله.. الأهلي يضع المنبوذ على قائمة الانتظار

منذ ساعتين و 32 دقيقة

بداية العام الجديد بالأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

منذ أقل من ساعة

عاجل - أزمة كبري.. الزمالك مُهدد بخصم 6 نقاط

منذ حوالي 6 ساعات

الوزراء لـ المواطنين: استشعروا القلق من تزايد الإصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

الحكومة تكشف مصير الامتحانات إذا استمرت زيادة الإصابات عقب 20 فبراير (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تعرف على موعد الظهور الأول لصفقة الموسم في الأهلي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

خاص - الكشف عن القيمة المالية لصفقة والتر بواليا في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

رسميًا.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الشتوية (صور)

منذ حوالي 3 ساعات

قبل أن يخطفه الأهلي.. تعرف على تفاصيل عرضي الزمالك وبيراميدز لضم بواليا

منذ ساعتين و 14 دقيقة

شاهد.. بث مباشر لاحتفالية رأس السنة من كوبري تحيا مصر

منذ ساعتين و 29 دقيقة

مكالمة بيبو من الإمارات تحسم صفقة بواليا للأهلي

منذ ساعة و نصف

تعرض الكاتب وحيد حامد لأزمة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:58 م

الحكومة تكشف مصير الامتحانات إذا استمرت زيادة الإصابات عقب 20 فبراير (فيديو)

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

07:30 م

خاص - الكشف عن القيمة المالية لصفقة والتر بواليا في الأهلي

11:08 م

قبل أن يخطفه الأهلي.. تعرف على تفاصيل عرضي الزمالك وبيراميدز لضم بواليا

11:50 م

عاجل - تعرف على موعد الظهور الأول لصفقة الموسم في الأهلي

11:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»