تامر حسني يفاجئ جمهور احتفالية المتحدة في ليلة رأس السنة بغناء "خليك فولاذي" لأول مرة

الجمعة 01/يناير/2021 - 01:20 ص
بوابة الفجر
فاجأ الفنان تامر حسنى جمهور احتفالية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في رأس السنة الجديدة، بأغنية "خليك فولاذى" لأول مرة على الشاشات.

وتعد "خليك فولاذى" الأغنية الرئيسية لألبومه الجديد الذي طرح منه عددًا من الأغاني مؤخرًا.

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قررت الاحتفال بليلة رأس السنة، بتقديم حفل يحييه كل من النجم تامر حسني والنجمة نانسي عجرم لإمتاع الجماهير المصرية والعربية فى المنازل ويعرض على قنوات أون والحياة.

يذكر أن تامر حسني، طرح حتى الأن 10 أغاني من البومه الجديد"خليك فولاذي" وهم"اختراع"،"مبطلناش إحساس"،"بألف سلامة"،"قولني كلام"،"فجأه افترقنا"،"كرهتني في الحب"،"في جمال كده"،"نفس النهاية"،"قد الفراق"،"طمعتيني"، وجميعهم حققوا نجاحات ساحقة ونسب مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب".

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحسم مصير نجم الفريق من الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

مكالمة بيبو من الإمارات تحسم صفقة بواليا للأهلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل - تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

تمهيدًا لرحيله.. الأهلي يضع المنبوذ على قائمة الانتظار

منذ ساعتين و 27 دقيقة

شاهد.. بث مباشر لاحتفالية رأس السنة من كوبري تحيا مصر

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل - تعرف على موعد الظهور الأول لصفقة الموسم في الأهلي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 11 ساعة

تعرض الكاتب وحيد حامد لأزمة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - أزمة كبري.. الزمالك مُهدد بخصم 6 نقاط

منذ حوالي 5 ساعات

خاص - الكشف عن القيمة المالية لصفقة والتر بواليا في الأهلي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

الوزراء لـ المواطنين: استشعروا القلق من تزايد الإصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

قبل أن يخطفه الأهلي.. تعرف على تفاصيل عرضي الزمالك وبيراميدز لضم بواليا

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. نقل وائل الإبراشي للعناية المركزة بعد إصابته بكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

الحكومة تكشف مصير الامتحانات إذا استمرت زيادة الإصابات عقب 20 فبراير (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

رسميًا.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الشتوية (صور)

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:58 م

الحكومة تكشف مصير الامتحانات إذا استمرت زيادة الإصابات عقب 20 فبراير (فيديو)

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

07:30 م

خاص - الكشف عن القيمة المالية لصفقة والتر بواليا في الأهلي

11:08 م

قبل أن يخطفه الأهلي.. تعرف على تفاصيل عرضي الزمالك وبيراميدز لضم بواليا

11:50 م

عاجل - تعرف على موعد الظهور الأول لصفقة الموسم في الأهلي

11:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»