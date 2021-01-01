الأهلي يعلن موعد عودة نجم الفريق

الجمعة 01/يناير/2021 - 12:59 ص
بوابة الفجر
أشرف عبدالناصر
قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، قال إن جونيور أجايي لاعب الفريق، سينتظم في التدريبات الجماعية للفريق خلال ٣ أسابيع.

وأضاف أن اللاعب يؤدي برنامجًا علاجيًّا وتأهيليًّا للتعافي من الإصابة، وسيكون جاهزًا خلال المدة السابق ذكرها.

يذكر أن أجايي تعرض للإصابة في الوتر الوحشي خلال مباراة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي حسمها الأهلي لصالحه ٢-١، وتوج على أثرها باللقب للمرة التاسعة في تاريخه.

ويلتقي الأهلي مع وادي دجلة اليوم في خامس جولات الدورى العام على ملعب السلام. 

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