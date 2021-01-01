نانسي عجرم تتألق في افتتاح احتفالية الشركة المتحدة في ليلة رأس السنة

الجمعة 01/يناير/2021 - 01:00 ص
بوابة الفجر

تألقت الفنانة نانسى عجرم، في احتفالية المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث تألقت في أغنيتي "ظبطت وخططت" كلمات تامر حسين، وألحان وليد سعد.

كما أبدعت المطربة اللبانية في أغنيتها الشهيرة  "مين دا اللي نسيك" كلمات مهاد جودة. 

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قررت الاحتفال بليلة رأس السنة، بتقديم حفل يحييه كل من النجم تامر حسني والنجمة نانسي عجرم لإمتاع الجماهير المصرية والعربية فى المنازل ويعرض على قنوات أون والحياة.

يذكر أن آخر أعمال المطربة نانسي عجرم، أغنية:بيروت الأنثى"، مأخوذة عن قصيدة الشاعر نزار قباني "إلى بيروت الأنثى مع حبي"، والتي قدمها قبل 39 عاما.


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