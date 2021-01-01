متحدث الوزراء يكشف توقيت امتحانات الفصل الدراسي الأول (فيديو)

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عقب المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على قرار تأجيل الامتحانات لبعد إجازة منتصف العام، قائلًا: "الرئيس عبد الفتاح السيسي انحاز لطلبات أولياء الأمور في استكمال المناهج من المنازل، وتأجيل الامتحانات سواء بالنسبة للتعليم ما قبل الجماعي او التعليم العالي بعد العودة من إجازة منتصف العام التي ستنهي في 20 فبراير".



وتابع "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن امتحانات الفصل الدراسي تم تأجليها لمرحلة لاحقة لما بعد 20 فبراير في العام المقبل ولم يتم تحديدها حتى الآن.



وأشار إلى أن الفترة المقبلة سيتم استكمال فيها العام الدراسي عن بعد في كافة المراحل الدراسية سواء التعليم الجامعي أو ما قبل الجامعي.



