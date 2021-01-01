نادر سعد يكشف عن مميزات جديدة للتصالح في مخالفات البناء (فيديو)

الجمعة 01/يناير/2021 - 08:02 ص
نادر سعد
نادر سعد
كساب أحمد
كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل مد التصالح في مخالفات البناء، قائلًا: "اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، تعطي الحق لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الحق في مد فترة التصالح لمدة مماثلة".

وتابع "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن رئيس الوزراء مد مهلة التصالح لـ3 شهور أخرى، وهذه آخر مهلة، لأن القانون لا يتيح المزيد من المد، ولن تكون في صالح مجلس الوزراء، لأن القانون لا يسمح.

وأضاف: "من يتقدم بطلبات التصالح في شهر يناير سيدفع 30% من قيمة التصالح كدليل على الجدية، ومن يتأخر ويدفع في شهر فبراير سيدفع 35%، ومن يتقدم للتصالح في شهر مارس سيدفع 40% من القيمة الإجمالية للتصالح.

ولفت إلى أن أعداد مخالفات البناء المرصودة تتراوح ما بين 3 ملايين وحدة و3.4 مليون وحدة، وحتى الآن تقدم 2.6 مليون طلب تصالح، وهذا الرقم كبير نسبيًا.

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