موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي













يستضيف مانشستر يونايتد، اليوم الجمعة 1 يناير، نظيره أستون فيلا، على ملعب أولد ترافورد، في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.





ويسعى مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز على الفيلانز، ومشاركة ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي، بعد تعادله مع نيوكاسل.









يمتلك مانشستر يونايتد 30 نقطة من 15 مباراة، مقابل 25 نقطة لأستون فيلا، الذي جمعها من 26 مباراة، ويحتل المركز الخامس.









تقام المباراة مساء الجمعة، في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة، الثامنة بتوقيت جرينتش.









تنقل المباراة على الهواء مباشرة، عبر قناة beIN Sports HD1 ويديرها مايكل أوليفير.



