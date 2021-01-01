لقاءات مرتقبة لغزل كفر الدوار والمعمورة وبدر والعبور بالقسم الثالث





ويستضيف فريق مركز شباب حوش عيسى نظيرة فريق مياه البحيرة، و يواجه فريق مركز شباب المعمورة نظيرة فريق مركز شباب القباري، ويخوض فريق رشيد لقاء مع نهضة العامرية بملعب زغلول.



ترتيب المجموعة الحادية عشر



1- المجد 11 نقطة

2- بترول الاسكندريه 11 نقطة

3- نهضه العامريه 10 نقاط

4- الترام 8 نقاط

5- بدر 8 نقاط

6- شباب المعمورة 6 نقاط

7- مياه البحيره 6 نقاط

8- حوش عيسي 6 نقاط

9- ايتاي البارود 5 نقطة

10- كفر بولين 4 نقاط

11- شباب القباري 3 نقاط

12- غزل كفر الدوار3 نقطه

13- شباب العبور 3 نقاط

14- الدلنجات 3 نقاط

15- رشيد 3 نقاط

16- دلفي بلا نقاط

يقام في الثانية والنصف من عصر السبت مباريات هامة وقوية بالجولة السادسة للمجموعة الـ 11 من دورى القسم الثالث للموسم الحالي 2020-2021.ومن المقرر أن يخوض فريق دلفى مواجهة صعبة مع غزل كفر الدوار بملعب المدينة الشبابية بابوقير، كما سيلعب بدر مع الترام، ويلعب مركز شباب كفر بولين مع بترول الإسكندرية .ويلعب فريق مركز شباب ايتاى البارود مع فريق المجد، ويخوض فريق مركز شباب الدلنجات موقعة كروية مرتقبة مع مركز شباب العبور بملعب سبورتنج سيتى .