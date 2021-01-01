مكالمة بيبو من الإمارات تحسم صفقة بواليا للأهلي

الجمعة 01/يناير/2021 - 12:31 ص
بوابة الفجر
أشرف عبدالناصر


أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن توقيع والتر بواليا، مهاجم الجونة، للانضمام إلى صفوف الأهلي لمدة أربعة مواسم،  تبدأ مطلع يناير 2021.

جاء ذلك بعدما أنهى توفيق كافة الأمور المالية والإدارية مع مسئولي نادي الجونة، بالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وذلك لسرعة ضم المهاجم الزامبي لتدعيم صفوف الأهلي خلال الفترة القادمة.

وقالت المصادر، أن الكابتن الخطيب رئيس النادي المتواجد حاليا بالإمارات هو من حسم الصفقة للمارد الأحمر، في اتصال هاتفي مع المهندس سميح ساويرس رئيس فريق الجونة.

ومن المنتظر أن يظهر اللاعب في تدريبات الفريق السبت القادم، وسيتم قيده محليا وأفريقيا على أن يكون جاهز للمشاركة أمام سونيديب في إياب دور ال٣٢ ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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