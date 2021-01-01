"خطة مرتبة ومنظمة".. محمد موسى: محافظة الشرقية تشهد طفرة (فيديو)
الجمعة 01/يناير/2021 - 05:42 ص
هدى عبدالرازق
أشاد الإعلامي محمد موسى، بجهود الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقة خلال عام 2020، في إعادة هيكلة البنية التحتية لجميع القطاعات بالمحافظة في ظل الأزمة التي يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد.
وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم: محافظة الشرقية من المحافظات المترامية الأطراف والتي تتمتع بمساحة كبيرة وعدد سكانها ومراكزها وأحيائها ومدنها وقراها كبير جدا، وكانت من المحافظات التي تحتاج لخدمات كثيرة وعديدة خاصة بالبنية التحية والتنموية ولكن مع تولي الدكتور ممدوح غراب منصبه كمحافظ الحقيقة شكل الحياة بدأ يختلف تماما.
وتابع: هناك شغل ممتاز في إعادة هيكلة البنية التحية للمحافظة وبخطة مرتبة ومنظمة أصبحت محافظة الشرقية من المحافظات التي وضحت بها إعادة الهيكلة بشكل عام في كافة مناحي الحياة ومختلف المجالات وكمان الموضوع الذي لفت النظر هو تنمية مشروعات شباب الخريجين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يوليها الدكتور ممدوح غراب اهتمام واضح وهناك مشروعات إنتاجية بدأت تأتي بثمارها سواء بالعشر من رمضان أو غيرها من مدن وأحياء المحافظة تكلفة أكثر من 2 مليار جنيه.
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