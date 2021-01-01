"خطة مرتبة ومنظمة".. محمد موسى: محافظة الشرقية تشهد طفرة (فيديو)

أشاد الإعلامي محمد موسى، بجهود الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقة خلال عام 2020، في إعادة هيكلة البنية التحتية لجميع القطاعات بالمحافظة في ظل الأزمة التي يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد.





وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم: محافظة الشرقية من المحافظات المترامية الأطراف والتي تتمتع بمساحة كبيرة وعدد سكانها ومراكزها وأحيائها ومدنها وقراها كبير جدا، وكانت من المحافظات التي تحتاج لخدمات كثيرة وعديدة خاصة بالبنية التحية والتنموية ولكن مع تولي الدكتور ممدوح غراب منصبه كمحافظ الحقيقة شكل الحياة بدأ يختلف تماما.



