كريسماس كورونا في جنوب سيناء.. مدينة الاحتفالات خاوية على عروشها (فيديو)

الجمعة 01/يناير/2021 - 04:28 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
عرض الإعلامي محمد موسى تقريرا عن مدينة دهب السياحية بجنوب سيناء، يوضح غياب مظاهر الاحتفال بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ومخاوف من انتشاره في الموجة الثانية رغم تطبيق الفنادق والمنتجعات السياحية جميع الإجراءات الاحترازيه لفيروس كورونا.

ورصدت عدسات البرنامج المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، تعليق الزينات احتفالات بالسنة الجديدة وسط انخفاض الاشغالات السياحية بسبب اجتياح الموجه الثانيه لفيروس كورونا العديد من دول أوربا والعالم.

وقال "موسى": "هذه المدينة التي كانت ما تضج بالصخب والاحتفالات وبسبب الموجه الثانية من فيروس كورونا المدينة فارغة ولا يوجد بها غير مظاهر الاحتفال.. ربنا يزيح الغمة ويكشفها".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الكريسماس الفجر

أخبار تهمك

قبل أن يخطفه الأهلي.. تعرف على تفاصيل عرضي الزمالك وبيراميدز لضم بواليا

منذ حوالي 5 ساعات

تعرض الكاتب وحيد حامد لأزمة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

منذ حوالي 10 ساعات

خاص - الكشف عن القيمة المالية لصفقة والتر بواليا في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. بث مباشر لاحتفالية رأس السنة من كوبري تحيا مصر

منذ حوالي 5 ساعات

الحكومة تكشف مصير الامتحانات إذا استمرت زيادة الإصابات عقب 20 فبراير (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - تعرف على موعد الظهور الأول لصفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| قفزة جديدة في إصابات كورونا.. تخطت الـ1400 حالة (بيان رسمي)

منذ يوم

مكالمة بيبو من الإمارات تحسم صفقة بواليا للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الوزراء لـ المواطنين: استشعروا القلق من تزايد الإصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. نقل وائل الإبراشي للعناية المركزة بعد إصابته بكورونا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - أزمة كبري.. الزمالك مُهدد بخصم 6 نقاط

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابة 5 لاعبين في الأهلي بفيروس كورونا قبل مواجهة وادي دجلة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم مصير نجم الفريق من الرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

شاهد.. فنادق الغردقة تحتفل بالسنة الجديدة.. والسياح: "رأس السنة أحلي في مصر" (صور)

التنمية المحلية: المقاهى في مصر خاوية على عروشها

إجراءات كورونا الاحترازية وطقوس وزينة رمضان وجه لوجه بالدقهلية (فيديو)

"يصلي وحيدًا وسط شوارع خالية".. ثاني أيام العيد في عين شمس (صور)

بمشاركة 96 غواصاَ.. استكمال مبادرة تنظيف أعماق شواطئ دهب

وزير المالية: تخصيص مليارات الجنيهات لمواجهة الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:58 م

الحكومة تكشف مصير الامتحانات إذا استمرت زيادة الإصابات عقب 20 فبراير (فيديو)

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

07:30 م

خاص - الكشف عن القيمة المالية لصفقة والتر بواليا في الأهلي

11:08 م

قبل أن يخطفه الأهلي.. تعرف على تفاصيل عرضي الزمالك وبيراميدز لضم بواليا

11:50 م

عاجل - تعرف على موعد الظهور الأول لصفقة الموسم في الأهلي

11:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»