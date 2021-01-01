كريسماس كورونا في جنوب سيناء.. مدينة الاحتفالات خاوية على عروشها (فيديو)

عرض الإعلامي محمد موسى تقريرا عن مدينة دهب السياحية بجنوب سيناء، يوضح غياب مظاهر الاحتفال بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ومخاوف من انتشاره في الموجة الثانية رغم تطبيق الفنادق والمنتجعات السياحية جميع الإجراءات الاحترازيه لفيروس كورونا.





ورصدت عدسات البرنامج المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، تعليق الزينات احتفالات بالسنة الجديدة وسط انخفاض الاشغالات السياحية بسبب اجتياح الموجه الثانيه لفيروس كورونا العديد من دول أوربا والعالم.



