محافظ الشرقية: الانتهاء من 221 مشروع بتكلفة 2.25 مليار جنيه
الجمعة 01/يناير/2021 - 06:16 ص
كساب أحمد
أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه سيتم إنشاء مناطق خدمية جديدة تمتلك جميع الإمكانيات للقضاء على ظاهرة العشوائيات في أقرب وقت.
وأضاف "غراب"، خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، تم الانتهاء من 221 مشروع بتكلفة 2.25 مليار جنيه ما بين مدارس وصحة وتعليم وطرق ومياه شرب.
وتابع محافظ الشرقية، أنه تم الانتهاء من 4 مشروعات بمياه الشرب بتكلفة 20 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من 10 مشروعات بقطاع الصرف الصحي بقيمة 35 مليون جنيه لافتا أنه سيتم تغطية أكثر من 70 % من القرى للقضاء على مشكلة الصرف الصحي.
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