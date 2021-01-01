محافظ الشرقية: الانتهاء من 221 مشروع بتكلفة 2.25 مليار جنيه

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه سيتم إنشاء مناطق خدمية جديدة تمتلك جميع الإمكانيات للقضاء على ظاهرة العشوائيات في أقرب وقت.





وأضاف "غراب"، خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، تم الانتهاء من 221 مشروع بتكلفة 2.25 مليار جنيه ما بين مدارس وصحة وتعليم وطرق ومياه شرب.



