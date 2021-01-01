محافظ الشرقية: هذه هي هدية الرئيس السيسي للمصريين في 2021

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه تم ضخ 23 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية في جميع قطاعات المحافظة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا أن حجم المشروعات القومية بالمحافظة وصل إلى 24.2 مليار جنيه.





تابع غراب خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي للمواطنين في عام 2021 هي إنشاء مناطق جديدة وأحياء سكنية منظمة ومرتبة بها جميع المرافق للقضاء على ظاهرة العشوائيات في خلال عام أو اثنين على الأكثر.



