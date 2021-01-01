أحمد مجدي لـ"الفجر الفني": عرض "حظر تجول" في مهرجان القاهرة فخر للسينما.. ووافقت على الدور بسبب إلهام شاهين"حوار"





*وافقت على "حظر تجول" بسبب إلهام شاهين.





*"حظر تجول" أعاد لى لياقتي السينمائية.





*انتهيت من تصوير مشاهدي فى "طلعت حرب ٢".





*شخصية"حسن" التى أقدمها فى "حظر تجول" قريبة من المخرج أمير رمسيس.





*عرض الفيلم فى مهرجان القاهرة السينمائي فخر للسينما المصرية.

فى البداية.. حدثنا عن سبب حماسك للمشاركة فى فيلم "حظر تجول"؟



ماهى تفاصيل شخصيتك فى "حظر تجول"؟



كيف جاء ترشيحك للمشاركة بالفيلم؟



هل يوجد شبه بينك وبين شخصية "حسن" التى تقدمها فى "حظر تجول"؟



ماهي أصعب المشاهد التى واجهتك أثناء التصوير؟



كيف رأيت مشاركة "حظر تجول" فى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته الـ 42؟



ما رأيك في تنظيم "القاهرة السينمائي" في دورته الـ42 فى ظروف أزمة كورونا؟







ماهي أكثر الأفلام التي نالت إعجابك في مهرجان القاهرة السينمائي؟

شاهدت الكثير من الأفلام ومنها "غزة مونامور" و"حظر تجول" و"لمبو" وأعجبت كثيراً بفيلم "عاش يا كابتن".





فى نهاية حديثنا.. أخبرنا بالخطة الفنية التى تستعد لها خلال الفترة المقبلة؟

انتهيت من تصوير مشاهدي في فيلم طلعت حرب ٢، واتعاون من خلاله مع الكثير من النجوم وعلى رأسهم محمود قابيل، عبير صبرى، سمير صبرى، أحمد وفيق، سهر الصايغ، ياسمين الخطيب، منة فضالى، وإخراج مجدي أحمد علي، وتدور أحداثه حول حكايات مختلفة داخل احدى عمارات وسط البلد مع اختلاف الفترات الزمنية، كما أوشكت على الانتهاء من كتابة فيلم "الغراب" وأتمنى تصويره العام القادم.



انتهيت من تصوير مشاهدي في فيلم طلعت حرب ٢، واتعاون من خلاله مع الكثير من النجوم وعلى رأسهم محمود قابيل، عبير صبرى، سمير صبرى، أحمد وفيق، سهر الصايغ، ياسمين الخطيب، منة فضالى، وإخراج مجدي أحمد علي، وتدور أحداثه حول حكايات مختلفة داخل احدى عمارات وسط البلد مع اختلاف الفترات الزمنية، كما أوشكت على الانتهاء من كتابة فيلم "الغراب" وأتمنى تصويره العام القادم.

بدأ حياته الفنية من خلال فيلم"باب الوادع"، واستطاع بخطوات ثابتة أن يثبت موهبته الفنية وقدم عدة أعمال سواء فى السينما أو التليفزيون، وهو من أسرة فنية فوالده المخرج مجدي أحمد على، يشارك حاليًا مع النجمة إلهام شاهين فى فيلم "حظر تجول"، الذى لقى إشادة كبير فور عرضه بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته ال 42.أجرى "الفجر الفني"، حوارًا خاصًا مع الفنان أحمد مجدي، ليكشف لنا كواليس العمل فى "حظر تجول"، وكيف كانت تجربته فى هذا العمل وتفاصيل شخصيته وأيضاً ليحدثنا عن خطته الفنية خلال الفترة المقبلة وأمور كثيرة خاصة به.وإلى نص الحوار:عندما علمت أن الفيلم مع النجمة إلهام شاهين والمخرج أمير رمسيس وافقت على الفور دون تردد، لأنني كنت أرغب في العمل معهم.كما أن الفيلم يناقش مواضيع حساسة، و عندما عرض علي الدور كنت في غاية السعادة و كنت متمسك به بقوة".أجسد شخصية "حسن" وهو زوج مسالم ومتسامح، فيما تلعب النجمة أمينة خليل دور زوجتي.من خلال مؤلف ومخرج الفيلم أمير رمسيس، ووافقت على الفور رغم قصر الدور، وهذا بسبب وجود النجمة إلهام شاهين كما ذكرت من قبل وأيضا الفنانة أمينة خليل.يوجد بيني وبينها أشياء كثيرة مشتركة، وأنا استطعت أن أضع جزءاً مني في الشخصية، كما اكتشفت أن "حسن" يشبه أكثر المخرج أمير رمسيس نفسه، فأصبح بالنسبة لي شخصية مثيرة للاهتمام، فأحببت أن أجعل منه شخصاً يشبه أمير.المشاهد الصعبة هي التي تعبر فيها الشخصية عن مشاعرها تجاه موقف أو شخص آخر، هذه المشاهد تحتاج إلى أداء وليس حواراً، تحتاج من الممثل إلى إبراز قدراته بشكل كببر، وأن يعبر بأحاسيسه ومشاعره وعضلات وجهه، وكان فيه مشهدين من هذه النوعية التى تعبر عن المشاعر فى "حظر تجول".سعدت جدا فهو شيء يدعو للفخر، ليس بالنسبة لي فحسب، بل للسينما المصرية بشكل عام، أن يكون هناك فيلم مصري مهم يشارك في مسابقة المهرجان الرسمية، خاصة أنه واحد من أهم وأعرق مهرجانات الشرق الأوسط.سعيد كثيراً بمستوى المهرجان، فكان أكثر من رائع وإزداد نضجا وقوة وكان هناك حرص كبير من قبل المنظمين لحماية الحضور والفنانين من فيروس كورونا والحمد لله المهرجان ظهر بشكل يليق باسم مصر.