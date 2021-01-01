محافظ أسوان: تطوير السوق السياحي بما يليق بالمدينة التاريخية (فيديو)
الجمعة 01/يناير/2021 - 05:16 ص
كـسـاب أحـمـد
قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن السوق السياحي في أسوان هو من ضمن تاريخ البلد، وكان يجب الاهتمام به، وتم تطويره بشكل يليق بالمحافظة.
وأضاف "عطية" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه سيكون هناك عدة افتتاحات في محافظة أسوان خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع العيد القومي للمحافظة.
وتابع: تم تجميع وحصر المناطق العشوائية والأخرى التي تحتاج لتطوير وإصلاح، وسيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة وإنشاء مدن وأحياء مثل حي الأسمرات وبشائر الخير لتوفير حياة تليق بالمواطن الأسواني، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
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