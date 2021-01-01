أحمد جمال يتألق في غناء "محسود" للهضبة و"سيدي منصور" لصابر الرباعي في حضور الأخير

يذكر أن أحمد جمال، طرح أغنيته الرابعة من ألبومه الغنائى الجديد ، وهى بعنوان "محتاج سنة" من كلمات محمد عاطف ومن ألحان أحمد زعيم وتوزيع موسيقى توما.. وتعتمد الأغنية على الطابع الرومانسى، مع نغمات الريتم المقسوم، وتحمل فى وصفها ومضمونها قصة حب حقيقية.



