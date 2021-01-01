أحمد جمال يتألق في غناء "محسود" للهضبة و"سيدي منصور" لصابر الرباعي في حضور الأخير

الجمعة 01/يناير/2021 - 12:21 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

استضافت الإعلامية منى الشاذلي الفنان أحمد جمال في حلقة صابر الرباعي الآن، على قناة Cbc، وقام أحمد جمال بغناء أغنية "محسود" للهضبة عمر دياب بطريقة صابر الرباعي بطريقة أغنية "اتحدى العالم" الشهيرة للأخير.

وإندهش صابر الرباعي آثناء غناء جمال لأغنية محسود للهضبة بطريقته، تفاعل الجمهوره مع جمال.

وقام أحمد جمال  كذلك بغناء أغنية "سيدي منصور" للفنان صابر الرباعي بطريقة الكينج محمد منير.

وأصابت هستيريا الضحك كل من صابر الرباعي والجمهور آثناء غناء جمال لأغنيته بطريقة منير، حيث تفاعل الجمهوره مع جمال .
يذكر أن أحمد جمال، طرح أغنيته الرابعة من ألبومه الغنائى الجديد ، وهى بعنوان "محتاج سنة" من كلمات محمد عاطف ومن ألحان أحمد زعيم وتوزيع موسيقى توما.. وتعتمد الأغنية على الطابع الرومانسى، مع نغمات الريتم المقسوم، وتحمل فى وصفها ومضمونها قصة حب حقيقية.

كما طرح قبل فترة أغنية "قصاد عيونى" من كلمات أمير طعيمة وألحان مدين وتوزيع وميكس أحمد عبد السلام، وأغنية "كل سنة وانت طيب" كلمات نور الدين محمد ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى چيزو، و "من غير مجاملة" من كلمات أمير طعيمة ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى وميكس محمد شفيق.. تقول كلمات "محتاج سنة": محتاج سنه علشان أوصفها حاسس من بدري إني عارفها برتاح وافرح لما بشوفها واتجنن لو هي بعيد قدام برائتها ورقتها سلمت وعلى طول حبيتها ده انا عيني بتعشق طلتها لما تهل بييجي العيد".



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