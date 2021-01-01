محافظ أسوان: 2020 كان عام تحدي للدولة المصرية (فيديو)

الجمعة 01/يناير/2021 - 01:31 ص
أشرف عطية محافظ أسوان
أشرف عطية محافظ أسوان
كـسـاب أحـمـد
قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن عام 2020 كان عام تحدي للدولة المصرية كلها، وحدث بها مشروعات عملاقة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف عطية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن أسوان هي عاصمة الثقافة والاقتصاد والشباب الأفريقي، وبالتالي كان لا بد من الاهتمام بها بشكل أكبر، وتم الانتهاء من المشروعات بنسبة 100%.

وتابع: تمت عمليات الإحلال والتجديد للبنية التحتية في شبكات المياه والصرف الصحي والطرق والكهرباء والمحاور والكباري، وقد بلغت التكلفة الإجمالية لما يخص الهيئة القومية للمياه 2020 ما يقرب من 900 مليون جنيه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر بوابة الفجر الفجر أسوان

أخبار تهمك

الوزراء لـ المواطنين: استشعروا القلق من تزايد الإصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. بث مباشر لاحتفالية رأس السنة من كوبري تحيا مصر

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. نقل وائل الإبراشي للعناية المركزة بعد إصابته بكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

رسميًا.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الشتوية (صور)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم مصير نجم الفريق من الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

خاص - الكشف عن القيمة المالية لصفقة والتر بواليا في الأهلي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل - تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

مكالمة بيبو من الإمارات تحسم صفقة بواليا للأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل - تعرف على موعد الظهور الأول لصفقة الموسم في الأهلي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 11 ساعة

تمهيدًا لرحيله.. الأهلي يضع المنبوذ على قائمة الانتظار

منذ ساعتين و 29 دقيقة

قبل أن يخطفه الأهلي.. تعرف على تفاصيل عرضي الزمالك وبيراميدز لضم بواليا

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الحكومة تكشف مصير الامتحانات إذا استمرت زيادة الإصابات عقب 20 فبراير (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أزمة كبري.. الزمالك مُهدد بخصم 6 نقاط

منذ حوالي 6 ساعات

تعرض الكاتب وحيد حامد لأزمة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

جولة تفقدية لمحافظ أسوان بالشوارع والطرق استعدادا لمنتدى السلام

محافظ أسوان: تسليم وحدات الإسكان المتميز نهاية 2020

محافظ أسوان: الموافقة على مضاعفة منازل الإحلال والتجديد بنصر النوبة

محافظ أسوان يسلم عقود 9 وحدات سكنية بالإسكان المتميز (صور)

ننشر تفاصيل لقاء محافظ أسوان مع سفير النيبال (صور)

محافظ أسوان: بدء تنفيذ المرحلة الأولى من إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:58 م

الحكومة تكشف مصير الامتحانات إذا استمرت زيادة الإصابات عقب 20 فبراير (فيديو)

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

07:30 م

خاص - الكشف عن القيمة المالية لصفقة والتر بواليا في الأهلي

11:08 م

قبل أن يخطفه الأهلي.. تعرف على تفاصيل عرضي الزمالك وبيراميدز لضم بواليا

11:50 م

عاجل - تعرف على موعد الظهور الأول لصفقة الموسم في الأهلي

11:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»