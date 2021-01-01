محافظ أسوان: 2020 كان عام تحدي للدولة المصرية (فيديو)

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن عام 2020 كان عام تحدي للدولة المصرية كلها، وحدث بها مشروعات عملاقة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.





وأضاف عطية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن أسوان هي عاصمة الثقافة والاقتصاد والشباب الأفريقي، وبالتالي كان لا بد من الاهتمام بها بشكل أكبر، وتم الانتهاء من المشروعات بنسبة 100%.



