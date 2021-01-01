بدرجات الحرارة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

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نشرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، بيانًا تكشف من خلاله تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 1 يناير 2021، على مدن ومحافظات مصر.



طقس الجمعة نهارًا:



- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.



- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.



- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.



- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.



- طقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.



طقس الجمعة ليلًا:



- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.



- طقس بارد على السواحل الشمالية.



- طقس شديد البرودة على جنوب سيناء.



- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.



الظواهر الطبيعية:

-شبورة مائية كثيفة صباحًا تصل إلى حد الضباب أحيانًاعلى بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المصطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- أمطار خفيفة 20% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.



الوصف الفني لخرائط الطقس:

- يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر باقي البلاد بامتداد منخفض السودان.





