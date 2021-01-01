بدرجات الحرارة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

الجمعة 01/يناير/2021 - 10:14 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
نشرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، بيانًا تكشف من خلاله تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 1 يناير 2021، على مدن ومحافظات مصر.

طقس الجمعة نهارًا:

- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.

- طقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

طقس الجمعة ليلًا:

- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس شديد البرودة على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
-شبورة مائية كثيفة صباحًا تصل إلى حد الضباب أحيانًاعلى بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المصطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.
- أمطار خفيفة 20% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر باقي البلاد بامتداد منخفض السودان.


بدرجات الحرارة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم
بدرجات الحرارة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

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