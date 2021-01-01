المفتي: دراسة تاريخ الأنبياء والرسل تعلمنا الأمل والاستبشار (فيديو)

قال شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن قضية الرسل تحتاج إلى مذاكرة ودراية وتبصر في واقع الأمر؛ تبصر في واقع التاريخ الإنساني؛ فسيدنا آدم عليه السلام لما نزل إلى الأرض جسَّد كل معاني الإنسانية منذ هذه اللحظة إلى قيام الساعة، جسَّدها في قضية الطاعة لله عز وجل.





وأضاف "علام" خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج «نظرة» الذي يذاع على قناة صدى البلد، اليوم الخميس، أن دراسة تاريخ الأنبياء والرسل تعلمنا الأمل والاستبشار، وعدم القنوط من رحمة الله؛ فالقنوط واليأس من رحمة الله تعالى كبيرة من الكبائر، ولا يجوز لأي إنسان أن يقول إن الله لا يغفر له، مشيرًا إلى أن القرآن الكريم حذر الإنسان أشد التحذير من اليأس والقنوط من رحمة الله.





وأردف المفتي قائلًا: «إن الله أرسل الرسل والأنبياء حتى يستنير الناس ويمشون على الصراط المستقيم، لأن البشرية يمكن أن تحدث لها هزات فتعود إلى سبيل الرشاد مرة ثانية، ولتصحيح مسار الفطرة النقية التي ولدوا عليها نتيجة التأثر بالبيئة وغيرها من المؤثرات يرسل لهم سبحانه وتعالى الرسل والأنبياء»





وعن الفرق بين النبي والرسول قال كلاهما يوحى إليه، فالرسول مكلف ومبلغ من الله، أما النبي فيوحى إليه لكنه ليس مأمورًا بتبليغ ما أنزل الله إليه.



