بداية العام الجديد بالأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

الجمعة 01/يناير/2021 - 01:08 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 1 يناير 2021، على مدن ومحافظات مصر، وجاءت التوقعات كالتالي:

طقس الجمعة نهارًا:
- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

طقس الجمعة ليلًا:
- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس شديد البرودة على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
-شبورة مائية كثيفة صباحًا تصل إلى حد الضباب أحيانًاعلى بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المصطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.
- أمطار خفيفة 20% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر باقي البلاد بامتداد منخفض السودان.
بداية العام الجديد بالأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة
بداية العام الجديد بالأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طقس اليوم درجة الحرارة درجات الحرارة بوابة الفجر الفجر الطقس اليوم الارصاد الأرصاد الجوية المصرية

أخبار تهمك

قبل أن يخطفه الأهلي.. تعرف على تفاصيل عرضي الزمالك وبيراميدز لضم بواليا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

تعرض الكاتب وحيد حامد لأزمة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - تعرف على موعد الظهور الأول لصفقة الموسم في الأهلي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

خاص - الكشف عن القيمة المالية لصفقة والتر بواليا في الأهلي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل - أزمة كبري.. الزمالك مُهدد بخصم 6 نقاط

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ ساعتين و 38 دقيقة

تمهيدًا لرحيله.. الأهلي يضع المنبوذ على قائمة الانتظار

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد.. بث مباشر لاحتفالية رأس السنة من كوبري تحيا مصر

منذ ساعتين و 28 دقيقة

مكالمة بيبو من الإمارات تحسم صفقة بواليا للأهلي

منذ ساعة و نصف

الوزراء لـ المواطنين: استشعروا القلق من تزايد الإصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

رسميًا.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الشتوية (صور)

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نقل وائل الإبراشي للعناية المركزة بعد إصابته بكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

الحكومة تكشف مصير الامتحانات إذا استمرت زيادة الإصابات عقب 20 فبراير (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم مصير نجم الفريق من الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء.. وتُحذر من هذه الظواهر

أمطار وشبورة مائية كثيفة.. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

"ضباب".. الأرصاد تصدر تحذيرات عاجلة من طقس الأربعاء

بيان عاجل يُحذر المواطنين من طقس الأربعاء صباحًا

الأرصاد توجه تحذيرات عاجلة للمواطنين

شبورة وضباب.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:58 م

الحكومة تكشف مصير الامتحانات إذا استمرت زيادة الإصابات عقب 20 فبراير (فيديو)

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

07:30 م

خاص - الكشف عن القيمة المالية لصفقة والتر بواليا في الأهلي

11:08 م

قبل أن يخطفه الأهلي.. تعرف على تفاصيل عرضي الزمالك وبيراميدز لضم بواليا

11:50 م

عاجل - تعرف على موعد الظهور الأول لصفقة الموسم في الأهلي

11:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»