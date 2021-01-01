أحمد جمال يغني أتحدى العالم لـ"صابر الرباعي" بطريقة شعبية.. والآخير يرقص

الجمعة 01/يناير/2021 - 12:06 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

استضافت الإعلامية منى الشاذلي الفنان أحمد جمال في حلقة صابر الرباعي الآن، على قناة Cbc ، وقام أحمد جمال بغناء أغنية أتحدى العالم للفنان صابر الرباعي بطريقة شعبية.

ورقص صابر الرباعي آثناء غناء جمال لأغنيته بالطريقة الشعبية، تفاعل الجمهوره معه.

يذكر أن أحمد جمال، طرح أغنيته الرابعة من ألبومه الغنائى الجديد ، وهى بعنوان "محتاج سنة" من كلمات محمد عاطف ومن ألحان أحمد زعيم وتوزيع موسيقى توما.. وتعتمد الأغنية على الطابع الرومانسى، مع نغمات الريتم المقسوم، وتحمل فى وصفها ومضمونها قصة حب حقيقية.

كما طرح قبل فترة أغنية "قصاد عيونى" من كلمات أمير طعيمة وألحان مدين وتوزيع وميكس أحمد عبد السلام، وأغنية "كل سنة وانت طيب" كلمات نور الدين محمد ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى چيزو، و "من غير مجاملة" من كلمات أمير طعيمة ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى وميكس محمد شفيق.. تقول كلمات "محتاج سنة": محتاج سنه علشان أوصفها حاسس من بدري إني عارفها برتاح وافرح لما بشوفها واتجنن لو هي بعيد قدام برائتها ورقتها سلمت وعلى طول حبيتها ده انا عيني بتعشق طلتها لما تهل بييجي العيد"

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