خاص - نكشف موعد جلسة الزمالك مع فرجاني ساسي لحسم ملف التجديد

الجمعة 01/يناير/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
محمد زكي


كشف مصدر مسئول بنادي الزمالك، أخر التطورات بشأن تجديد التعاقد مع الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" :" مهند عون وكيل فرجاني ساسي بتواجد في القاهرة يوم السبت المقبل".

وأضاف:" مجلس الزمالك سوف  يعقد جلسة مع وكيل فرجاني مساء يوم الأحد المقبل لحسم ملف تجديد تعاقد فرجاني ساسي بشكل نهائي".

ومن المقرر، أن يحل الزمالك ضيفا على أنبي يوم السبت المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

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