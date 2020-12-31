موعد مباراة الأهلي ضد دجلة في الدوري الممتاز

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:35 م
الاهلي
الاهلي
محمد سامي
يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره وادي دجلة غدًا الجمعة، على ملعب الأهلي وي السلام، في السابعة والنصف مساء.

وتقام المباراة ضمن مباريات الجولة الخامسة، من الدوري المصري الممتاز، موسم 2020-2021، وستذاع على قناة اون تايم سبورت 1.

وتعد هذه المواجهة آخر مواجهات المارد الأحمر المحلية، قبل مواجهة سونيديب بطل النيجر في إياب دور الـ 32 من دوري ابطال افريقيا، الثلاثاء المقبل.

ويحتل الشياطين الحمر المركز الثاني برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، وله مباراة مؤجلة ضد الزمالك، بينما يحتل دجلة المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط من 3 مباريات، وله مباراة مؤجلة ضد بيراميدز.

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