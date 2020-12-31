تمهيدًا لرحيله.. الأهلي يضع المنبوذ على قائمة الانتظار

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:32 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
يرغب النادي الأهلي في التخلص من الأنجولي جيرالدو دا كوستا، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأبدى الجنوب إفريقي بيتسو موسمياني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عدم رغبته في استمرار جيرالدو وضرورة التخلص منه.

وأوضحت تقارير صحفية أن الأهلي يتجه إلى رفع إسم جيرالدو من قائمة الفريق، ووضعه على قائمة الإنتظار في يناير.

يأتي ذلك بعدما رفض اللاعب جميع العروض المقدمة له والخروج من بوابة الأهلي، حيث يتمسك بالبقاء في القلعة الحمراء، أو الرحيل بشكل مجاني.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره وادي دجلة، غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

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موسمياني الأهلي

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