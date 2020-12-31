وفاة مدرب مانشستر يونايتد السابق

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:28 م
تومي دوكيرتي
تومي دوكيرتي
نعى مانشستر يونايتد وفاة أسطورته تومي دوكيرتي اليوم الخميس والذي وافته المنية عن 92 عاماً بعد صراع طويل مع المرض.

وسبق لدوكيرتي تدريب 12 نادياً من بينهم تشيلسي وأستون فيلا كما عمل لفترة في أستراليا بعد مسيرة حافلة في الملاعب خاض خلالها 25 مباراة مع منتخب إسكتلندا بين 1951 و1959 وأكثر من 300 مباراة في بريستون نورث إند.

وقال يونايتد على تويتر "ببالغ الحزن ننعي وفاة تومي دوكيرتي الذي قادنا للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 1977 بفريق رائع مثل مانشستر يونايتد بأفضل صورة".

وعمل دوكيرتي في أولد ترافورد في الفترة بين 1972 و1977 وكان الفوز 2-1 في نهائي كأس الاتحاد على ليفربول من أبرز إنجازاته.

وأقيل في 1977 بعد علاقة غرامية مع زوجة أحد أفراد الطاقم الطبي في يونايتد.

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