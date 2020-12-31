عاجل - تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:25 م
بوابة الفجر
علي نبوي
أكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي إن عربي بدر لاعب فريق الشباب سينتقل إلى نادي الجونة لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

وقال أمير توفيق في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" بأن عربي بدر سينضم لنادي الجونة ضمن صفقة التعاقد مع والتر بواليا.

وأشار مدير التعاقدات بالأهلي إلى أن عربي بدر وافق على الانتقال لنادي الجونة على سبيل الإعارة بعد موافقة الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني.

وأعلن النادي الأهلي مساء اليوم التعاقد مع المهاجم الزامبي والتر بواليا قادما من الجونة لمدة 4 مواسم.

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