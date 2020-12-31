الأهلي يعير العربي بدر للجونة بعد ضم والتر بواليا

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:24 م
بدر
بدر
أشرف عبد الناصر
وافق مسئولو الأهلي على إعارة العربي بدر للجونة ضمن صفقة انتقال والتر بواليا للمارد الأحمر أولى صفقات الفريق الشتوية.

وأعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بنادي الأهلي، عن توقيع والتر بواليا، مهاجم الجونة، للانضمام إلى صفوف الأهلي لمدة أربعة مواسم، تبدأ مطلع يناير 2021.

جاء ذلك بعدما أنهى توفيق كافة الأمور المالية والإدارية مع مسئولي نادي الجونة، بالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وذلك لسرعة ضم المهاجم الزامبي لتدعيم صفوف الأهلي خلال الفترة القادمة.


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