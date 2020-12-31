نجل خيري رمضان: "جيلنا منحوس"

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:20 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي

هنأ وليد خيرى رمضان، نجل الاعلامي خيري رمضان، والده بمناسبة رأس السنة الجديدة، وتبادلا التهنئة بمناسبة الكريسماس، ووجه خيري رمضان سؤال لنجله وليد حول أكثر الامور التي أحزنته خلال عام 2020، قائلا: "اكتر حاجة ضيقتنى في 2020 هو الحبسة وبشوف جيلنا منحوس عشان الحياة بقت اصعب".

وأضاف وليد خيرى رمضان، في مداخلة عبر الفيديو كونفرانس على قناة القاهرة والناس، بطريقة ساخرة: "من ساعة ما اتولدت مفيش حاجة حصلت وهو جيل نحس ونفسى الحياة ترجع زي الاول ونعيش زي زمان قبل ظهور كورونا".

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